Sardinia Longevity Food e Insula in Germania dal 5 al 9 ottobre alla fiera di food e beverage

Nota su Anuga:

alberghi e ristoranti), sarà uno dei protagonisti di Anuga 2019, la più grande fiera al mondo dedicata al settore del Food & Beverage, un appuntamento biennale al quale aziende produttrici e operatori del settore non possono mancare.Il programma è promosso dalla Divisione Agrifood e Marketing Territoriale del Cipnes, e dalle imprese sarde associate al piano regionale Insula Sardinia Longevity Food, con la collaborazione della Regione.Insula sarà presente ad Anuga 2019 (Colonia) dal 5 al 9 ottobre 2019 (https://www.anuga.com), con un corner promozionale dedicato alle eccellenze enogastronomiche della nostra terra (Hall 7, Stand D031 C030). Durante l’evento, oltre al programma di internalizzazione delle filiere identitarie di qualità della Sardegna Sardinia Longevity Food, sarà presentata la rete delle imprese associate al piano. All’interno dello stand è prevista un’attività di show cooking, la presentazione e degustazione delle filiere enogastronomiche e piatti tipici della Sardegna.Quali sono le novità del momento? Quali tendenze stanno emergendo? Quale sarà la prossima grande novità nel settore alimentare e delle bevande? L’esclusiva concezione di Anuga con i suoi dieci saloni sotto lo stesso tetto e la focalizzazione sulle tendenze del futuro non si limita a rispondere a queste domande, ma dà anche l’opportunità di entrare in contatto con i decision maker del settore, provenienti da tutto il mondo.