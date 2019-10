Il comandante del gruppo di Olbia della Gdf, Marco Salvagno, sarà il nuovo direttore del Mater Olbia

OLBIA. Nella prestigiosa scuole militare Nunziatella di Napoli gli hanno insegnato a servire il Paese nell’interesse generale. E da allora Marco Salvagno, ufficiale della Guardia di Finanza, ha sempre seguito quella rotta conquistando, con fatica e impegno ogni singolo successo professionale. Salvagno, oggi tenente colonnello e comandante del gruppo della Guardia di Finanza di Olbia, andrà dal 1° novembre a ricoprire il ruolo di direttore operativo del Mater Olbia, il nuovo polo sanitario gallurese.







I vertici del Mater hanno pensato a lui come ruolo di garanzia in un delicato settore come quello della logistica, marketing e acquisti. Salvagno in questi anni a Olbia ha portato a termine innumerevoli operazioni antidroga, antievasione con una particolare attenzione ai più poveri con le convenzioni con la Caritas per la distribuzione dei capi di abbigliamento oggetto di sequestro. Sicuri che svolgerà questo incarico con lo stesso spirito di servizio che lo ha contraddistinto fino ad oggi auguriamo al comandante Salvagno gli auguri per la nuova vita professionale.

