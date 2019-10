Sabato a Porto Rotondo la finale regionale di Miss e Mister Europa 2019

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Una serata dedicata alla bellezza e al talento come vuole la tradizione, patrocinata dal Comune di Olbia, Assessorato alla Cultura particolarmente attento alla presenza di eventi capaci di intrattenere il pubblico di residenti e vacanzieri.Alessia Sotgiu, giovane e talentuosa cantante olbiese, e Michael Ajazi, modello e attore italo-americano,detentori del titolo regionale, consegneranno la fascia ai propri successori, eletti fra i finalisti.Una giuria qualificata esprimerà il proprio voto basandosi sulla bellezza ma soprattutto sul talento. Ospite della serata Francesco Pilu .Sul palco tanti ospiti : i giovani cantanti Nicole Ruzittu, Salvatore Saba e Giada Pilloni, Giampaolo Barceloneta, protago ista dell'estate con i suoi tormentoni musicali e Tore Nieddu. Sul palco anche Kenia Fundora e la sua scuola di danza latino americana.Si confermano le collaborazioni con Emiliana Sancamillo, professionista del Make -up e Niko Veccia insostituibile presenza per la preparazione delle acconciature . La regia sarà affidata a Massimo Eretta, da anni attento patron di concorsi di bellezza e talento. La sua esperienza e la sua capacità organizzativa rappresentano per istituzioni e sponsor un'assoluta garanzia di successo.Miss & Mister Europa nel tempo ha offerto importanti occasioni di crescita professionale a tanti giovani sardi. Fra le Miss ricordiamo Talia Ferralis, vincitrice della selezione regionale nel 2015, oggi affermata modella e volto delle copertine più ambite nel mondo della moda. Tra i Mister spicca il nome di Andrea Levrini, vincitore sia dell’edizione regionale del concorso che dell’edizione Nazionale del 2015. Anche per lui si aprirono le porte della Tv e dei fotoromanzi.