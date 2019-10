Campionati regionali sardi di canottagio sul Lago Omodeo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Il vento di maestrale non è stato un alleato della gara regionale sul lago Omodeo, valida per le classifiche nazionali di canottaggio e nella quale si assegnavano i titoli di campione regionale, per le categorie ragazzi, junior e senior. Nonostante il disagio meteorologico si è riusciti a portare a termine la maggior parte delle gare previste.Su 7 titoli regionali assegnabili, 4 sono stati vinti dal Sannio di Bosa e 3 dall'Ichnusa di Cagliari. Nello specifico:Singolo ragazze femminile: Silvia Moi, Canottieri IchnusaDoppio junior maschile: Gloria Avellino e Sara Sotgiu Sannio BosaDoppio ragazze femminile: Giulia e Giorgia Cossu del Sannio BosaSingolo junior maschile: Bogdan Virdis Canottieri IchnusaSingolo ragazzi maschile: Bogdan Virdis Canottieri IchnusaDoppio Senior maschile: Giuseppe Vadilonga e Alessandro Diana Sannio BosaSingolo junior femminile: Gloria Avellino Sannio BosaLe altre gare riguardavano le categorie giovanili con i seguenti primi posti:Doppio cadetti maschile; Luigi Ecca (CNO Oristano) e Andrea Bernini (Canottieri Olbia)7,20 allievi B1 maschile 1: Noah Pinna Sannio Bosa7,20 allievi B1 maschile 2: Lorenzo Disalvo Canottieri Olbia7,20 allievi B2 maschile: Gabriele Cossu Sannio Bosa7,20 allievi B2 femminile: Giulia Gattu Canottieri Olbia7,20 allievi c maschile: Federico Pintus Canottieri Sherdana7,20 allievi c femminile: Ilaria Marras Canottieri SannioProssimo appuntamento il 20 ottobre a Bosa per la regata sprint per categorie giovanile valida per l'assegnazione del primo Trofeo del Fiume Temo.