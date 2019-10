Scoperta piantagione di marijuana nel Nord Sardegna sequestrate 250 piante

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Le indagini che hanno seguito il sequestro di una piantagione di circa 250 piante di marijuana, operato nei giorni scorsi nelle campagne di Bonorva ad opera dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di quel centro, hanno permesso di individuare il responsabile dell’illecita coltivazione, che è stato arrestato presso la sua abitazione. Si tratta di P.G., lavoratore stagionale ventenne residente a Bono.I militari dell’Arma di Bonorva, che ordinariamente svolgono attività di perlustrazione dell’agro tesa a prevenire e reprimere in particolare reati in materia di stupefacenti, avevano individuato la coltivazione e dalle indagini che ne sono scaturite, cui hanno collaborato i Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, è emersa la responsabilità del P.G., che si trova quindi adesso sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.Le indagini ora proseguono per chiudere il cerchio ed assicurare alla giustizia anche i complici dell’arrestato.