Processo per l'uccisione di Michela Fiori, sit in della Rete delle Donne e Prospettiva Donna

"La rete delle Donne di Alghero si è costituita parte civile nel processo e con loro sosterremo con forza -ha dichiarato la presidente di Prospettiva Donna, Patrizia Desole- che la violenza maschile sulle donne è inaccettabile, poiché è la più diffusa e terribile violazione dei diritti umani. Tutte e tutti dobbiamo opporci fermamente per porre fine ai femminicidio. Vogliamo giustizia per Michela e per i suoi bambini". Il pubblico ministero, Mario Leo, nel corso della requisitoria ha chiesto l'ergastolo per il 43enne algherese.