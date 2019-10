La Dinamo scende in campo questa sera alle 20.30 nel Game 1 di Basketball Champions League

Game 1, le curiosità. Dopo aver disputato le prime due annate della competizione, la Dinamo Banco di Sardegna ritorna dopo un anno di assenza nella Basketball Champions League.







Il miglior risultato raggiungo dal club di via Nenni risale alla stagione 2016-2017 quando centrarono i quarti di finale della competizione. Per il BC Lietkabelis si tratta della seconda partecipazione alla BCL, lo scorso anno i lituani non erano riusciti a raggiungere la qualificazione ai playoff e, pur vincendo l’ultima partita disputata contro Fuenlabrada, non sono mai riusciti a inanellare più di un successo di fila. Il record degli isolani è invece di tre vittorie di fila; il capitano biancoblu Jack Devecchi è l’unico giocatore tra le fila sassaresi ad aver disputato le due precedenti stagioni di Basketball Champions League (2016-17, 2017-18): il Banco ha vinto il 67% delle partite in cui il numero 8 è partito in quintetto, solo il 39% con Jack in panchina.

Promozione studenti. La Dinamo Banco di Sardegna Sassari, in collaborazione con il Banco di Sardegna e con l'Università di Sassari, offre a tutti gli studenti universitari titolari di una carta prepagata BPERCARD UNISS la possibilità di assistere gratuitamente alle sfide casalinghe della Basketball Champions League 2019-2020.







Ai primi duecento studenti che si presenteranno alla biglietteria Dinamo di via Pietro Nenni, 2/22 (Dinamo Store - fronte ingresso PalaSerradimigni) e alla filiale del Banco di Sardegna di Piazza Castello, esibendo la BPERCARD UNISS e un documento d'identità, sarà consegnato un biglietto nel settore per assistere alla gara Dinamo Banco di Sardegna-BC Lietkabelis. Superata la quota dei duecento tagliandi messi a disposizione, gli studenti titolari della BPERCARD UNISS avranno la possibilità di acquistare un biglietto per assistere al match al costo ridotto di € 10,00.





Ospiti Erasmus al PalaSerradimigni. In occasione delle gare casalinghe della regular season di Basketball Champions League gli studenti internazionali, giunti a Sassari da ogni parte del mondo per un periodo di studi sull’isola, potranno assistere alle gare di coppa in programma al PalaSerradimigni. Un accordo che si rinnova di stagione in stagione, in piena sinergia tra il club di via Roma, l’Università di Sassari e l’Ufficio relazioni internazionali con la mediazione dell'associazione Esn Erasmus Student Network, che apre le porte del PalaSerradimigni a ragazzi e ragazze che avranno il privilegio di vivere le sfide europee, in una prospettiva comune di crescita, condivisione e integrazione.

Gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco arrivano dallo stop di domenica con Trieste in campionato, motivati a ripartire con entusiasmo e aprire le danze continentali nel migliore dei modi. "Mi aspetto un grande spirito di squadra _ha sottolineato il tecnico biancoblu in conferenza stampa_ la prima cosa è imparare a fidarci reciprocamente, avere il desiderio di andare verso un compagno di squadra che ha caratteristiche diverse dalle proprie. Contro i lituani affronteremo una partita complicata, la chiave sarà restare concentrati e attenti".