Porto e Puc gli argomenti discussi nel Consiglio comunale di oggi a Golfo Aranci

Dopo approfondita discussione il Consiglio ha unanimemente deciso di attendere la conclusione della procedura per poi convocare un’assemblea pubblica in modo da dar voce agli operatori del porto e all’Amministrazione comunale di verificare con l’aggiudicatario le migliori iniziative e i livelli economici di utilizzo dell’infrastruttura.Successivamente il Consiglio, prendendo atto degli esiti del tavolo tecnico preliminare fra Regione e Comune ha votato la correzione e l’integrazione di alcuni aspetti del PUC già approvato nello scorso mese di aprile. Decorsi quindi i termini per la presentazione di osservazioni sulle parti modificate, il Consiglio dovrà esaminarle e riapprovare definitivamente lo strumento urbanistico comunale. L’approvazione di una variazione al bilancio e la presa d’atto delle dichiarazioni programmatiche del Sindaco hanno concluso i lavori.