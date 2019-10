Promozione della sicurezza in agricoltura e malattie professionali: i seminari di Spresal e Ats

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (Spresal) della Ats Assl Olbia organizza due eventi informativi sulla sicurezza in agricoltura ed edilizia, in cui si discuterà di sorveglianza sanitaria nei comparti agricolo-forestale ed edile, e un secondo sulle malattie professionali.L’evento "Seminario informativo allo scopo di promuovere, sviluppare e migliorare la sorveglianza sanitaria nel comparto agricolo-forestale e nel comparto edile (Attività P-7.2.1.4 del Piano regionale di Prevenzione)", è in programma venerdì 25 ottobre 2019, presso l’aula magna al 1° piano dell’ospedale “Giovanni Paolo II”, in via Bazzoni-Sircana a Olbia, dalle ore 09.00 alle 11.30. L’evento informativo è rivolto ad associazioni di categoria, lavoratori, medici competenti.A seguire, dalle ore 11.30 alle 13.00, si terrà il “Seminario informativo sulle Malattie Professionali e adempimenti correlati, con riferimento particolare alle Neoplasie Professionali (attività P-7.2.2.4. del Piano regionale di Prevenzione)". Il seminario informativo è rivolto ai Medici di medicina generale, medici competenti, specialisti, compresi i medici dei centri di diagnosi e cura oncologica.Iscrizioni Non è previsto l’obbligo di iscrizione e la partecipazione al corso è gratuita.