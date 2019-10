Nuovo divieto di utilizzo dell'acqua per fini alimentari a Olbia nei quartieri Baratta e Isticadeddu

L’ordinanza n. 55 prevede il divieto dell’utilizzo ai fini alimentari dell’acqua erogata nei quartieri Baratta e Isticadeddu.







L’acqua attualmente non è ritenuta idonea come bevanda e per l’incorporazione negli alimenti quando rappresenta l’ingrediente principale (ad esempio per la preparazione di zuppe e minestre), mentre è consentito l’utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l’igiene della persona e della casa. Il divieto è valido fino alla comunicazione da parte della ASsL n. 2 di Olbia dell’avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell’acqua erogata ai parametri di legge.

