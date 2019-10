Giornata divulgativa nelle scuole sui Georischi, sabato appuntamento al Gramsci di Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sabato 26 ottobre presso l’Aula Magna del Liceo ci sarà un appuntamento che non poteva essere trascurato: “La Giornata divulgativa nelle scuole sui Georischi”.La facoltà di Geologia dell’Università di Cagliari, su iniziativa del Consiglio Nazionale dei Geologi in collaborazione con gli Ordini Regionali, si è resa disponibile, grazie alla collaborazione del professor Antonio Funedda, docente di geologia strutturale presso l’ateneo Cagliaritano, a promuovere ul’evento.La finalità dell’intervento è di svolgere un’attività di sensibilizzazione-informativa-formativa rivolta ai giovani, per permettere la diffusione della geologia quale materia ed elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente.Vista la criticità specifiche del territorio di Olbia, gli studenti verranno informati sul ruolo del Geologo nella pianificazione, nella progettazione, nella definizione dei processi di definizione dei livelli di pericolosità e di rischio, sui meccanismi del Sistema della protezione civile e sui corretti comportamenti in caso di calamità naturali.Durante e al termine dell’incontro verrà lasciato spazio al dibattito ed alle domande degli studenti e dei docenti.Per informazioni contattare Liceo Gramsci via Anglona 16 Olbia _tel 0789 21223