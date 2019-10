Medaglia d'oro alla Kan Judo Olbia in trasferta in Corsica

Medaglia di bronzo per DIEGO LANGIU che nei 38 kg ha disputato ben nove incontri vincendone sei per ippon





Intanto lo staff tecnico rifinisce la preparazione dei più grandi per il prossimo appuntamento agonistico con i campionati regionali assoluti per le categorie esordienti, cadetti, junior e senior che si disputerà il 10 novembre a Isili. È già partita anche la macchina organizzativa per il 23º Trofeo Judo in Action, uno degli eventi più importanti sulla scena judoistica sarda, promosso dalla Kan Judo Olbia sotto l’egida della Fijlkam, in programma per il 24 novembre al PalaDeiana.

Un appuntamento internazionale fisso per la società olbiese che ogni anno partecipa alla competizione con ottimi risultati.Sui tatami di Porto Vecchio si sono affrontati circa 180 giovanissimi in rappresentanza di 21 club corsi e del sud della Francia, il Judo team Angelo Calvisi era l’unico sardo e italiano.Hanno conquistato la medaglia d’oro nella categoria Benjamin JACOPO MERONE che nei 50 kg ha vinto cinque incontri per ippon, e AMIR ROMDHANI nei 66 kg.Medaglia d’argento per RICCARDO NURZIA kg.50 minimes con quattro incontri vinti per ippon, e per ANNA VIRDIS che nei kg.52 minimes ha perso la finale per una svista arbitrale.Buona la prestazione di DENNIS CANU nei kg.38 che malgrado tre incontri vinti si ferma in semifinale e non accede al podio.Molto soddisfatto del comportamento dei suoi atleti, tutti alle prime esperienze agonistiche, il maestro Angelo Calvisi che ha seguito la preparazione nella palestra di via Perù, insieme ai collaboratori tecnici Gavino Carta (anche lui presente nella trasferta corsa), Salvatore Calvisi, Elio Mele e Federica Calvisi. Da quest’anno ai tradizionali due turni se ne è aggiunto un terzo - in diversi giorni - espressamente dedicato ai più piccoli, dai 4 ai 6 anni, per un approccio a loro misura al mondo del judo.