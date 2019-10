L'Olbia di nuovo in campo in vista della sfida con la Pro Vercelli di domenica

In casa Olbia serpeggiano ancora l'amarezza e il dispiacere per i due punti persi a Grosseto. Dominata e condotta la partita in maniera sapiente per 90' grazie alle seconde reti in campionato di Ogunseye e La Rosa, i bianchi hanno pagato un dazio salatissimo nei minuti di recupero durante i quali, a causa di due leggerezze in fase di posizionamento, la Pianese è riuscita a rimettere in pari il match.

. Dopo la delusione per la vittoria sfumata al fotofinish contro la Pianese, l'Olbia ha ripreso ieri pomeriggio la settimana di allenamenti alla prossima sfida in calendario. Domenica 3 novembre, alle ore 15, arriverà al Nespoli la Pro Vercelli allenata da Alberto Gilardino, compagine imbattuta negli ultimi sei turni nei quali ha raccolto 2 vittorie e 4 pareggi. I piemontesi, reduci dal sacco di Siena (1-2), torneranno in campo questo pomeriggio nel derby con la Juventus valido per il recupero della 9ª giornata.Amarezza e dispiacere, com'è giusto che sia, ma anche la ferma e risoluta intenzione di andare a riprendersi subito quanto perduto. La vittoria manca dal 2 settembre (2-1 alla Giana Erminio) e per questo l'occasione offerta dal match casalingo contro i bianchi piemontesi, per quanto impegnativo e complesso, rappresenta per l'Olbia, in serie comunque positiva da tre turni, una nuova opportunità di svolta.In programma oggi una doppia sessione di allenamento alla Basa. Domani e venerdì si torna in campo alle 15, sabato, sempre nel pomeriggio, la sessione di rifinitura.