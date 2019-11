Borse di studio per l'accademia Arte Arzachena, sabato 9 la cerimonia di consegna

OLBIA. Nel mese di aprile di quest’anno si sono svolti, come consuetudine da diversi anni, gli esami della Royal Academy of Dance di Londra presso l’AMA Auditorium Multidisciplinare Arzachena, grazie all’insegnante di danza registrata all’albo Nathalie Chiodino ARAD RTS. Sono 25 i candidati dell’Accademia Arte Arzachena sottoposti al sapiente giudizio dell’esaminatrice londinese Miss June Mitchell e i risultati, arrivati da poco, sono più che positivi: 16 medaglie d’argento e 1 medaglia d’oro; mentre 8 allieve del Primary (6 anni) hanno sostenuto la Class Award superando il livello a pieni voti. Poiché la disciplina impone forte impegno non solo fisico ma anche economico, la direttrice della scuola, durante la cerimonia di consegna degli attestati e delle medaglie sabato 9 novembre, assegnerà delle borse di studio alle allieve più meritevoli con la speranza che possano spiccare il volo ed approfondire lo studio della danza con maestri di fama internazionale.







La sezione danza dell’Accademia Arte Arzachena, con il contributo dell’Amministrazione Comunale di Arzachena, nella persona del delegato alla Cultura Valentina Geromino, finanzierà la prima borsa di studio, del valore di 300 € per la medaglia d’oro. Grazie anche a coloro che, a vario titolo ed in varia misura, hanno denotato sensibilità e attenzione per la cultura in pieno spirito di liberalità, prescindendo dai benefici di visibilità commerciale, sarà possibile elargire altre 6 borse di studio del valore di 100 € alle allieve che avranno superato la votazione di 70/100 con Merit. Le borse di studio serviranno per partecipare alla scuola estiva della Royal Academy of Dance ad Andalo in Trentino nel luglio 2020. La prestigiosa accademia londinese si appresta a festeggiare il centenario della sua fondazione ed è stata ufficialmente riconosciuta dalle autorità di tutto il Regno Unito, quale organo accreditato per offrire qualifiche generali, professionali ed occupazionali, riconosciute in tutti gli ambiti di studio nel quadro nazionale dell’ordinamento di tutte le attività professionali. La Royal Academy of Dance è presente in oltre 70 nazioni. Gli insegnanti iscritti all’albo sono 8.000 ed ogni anno esamina oltre 200.000 allievi. (fonte: www.raditaly.it. "Le borse di studio rappresentano un importante strumento per incoraggiare gli allievi -ha dichiarato Valentina Geromino- delegata alla cultura del comune- più meritevoli a perseguire e coltivare la loro passione che, in ambito culturale, così come in quello sportivo, è il motore fondamentale per raggiungere i risultati desiderati. Il Comune di Arzachena è felice di poter contribuire alla realizzazione dei sogni di giovani amanti della danza".

