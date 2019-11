Grande successo per l'Ajò Classic di Culuccia che allunga la stagione turistica grazie al windsurf

OLBIA. Grande spettacolo nella baia di Porto Liscia a Culuccia per l’edizione 2019 dell’Ajo’ Classic. La manifestazione organizzata da Stefano Pisciottu, presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Club Porto Liscia” con il supporto di Rrd( Roberto Ricci Design) e Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport) da oltre dieci anni si conferma la regina degli eventi capace di trainare la stagione turistica fino a novembre. Un format ideato da Pisciottu per sfruttare il ponte di Ognissanti e raccogliere gli appassionati di questo splendido sport. Oltre cinquanta gli iscritti, ma i veri protagonisti della manifestazione sono stati loro, il futuro del windsurf, i ragazzi delle categorie juniores che hanno disputato quattro prove con il windsurf e due di Sup (Stand Up Paddle). Presenti anche atleti stranieri provenienti dalla Germania, Svizzera, Repubblica Ceca, Polonia, Olanda, Francia ai quali si sono aggiunti i portacolori azzurri: laziali, toscani, pugliesi, liguri, lombardi, veneti, trentini, piemontesi, campani, emiliano romagnoli, sardi che anche quest’anno hanno onorato al meglio l’Ajo’ Classic.







Il meteo non ha certo aiutato, con temporali e vento dai 0 ai 50 nodi di ponente libeccio. Guest star il campione italiano di windsurf classe slalom 2019, Molte Reuschel che gravita anche tra i primi dieci al mondo e Andrea Colombo, pluricampione svizzero di diverse categorie. Tanto sport e spettacolo in acqua, ma anche educazione ambientale con il Rifiuthlon-Aics: una gara di raccolta differenziata in spiaggia con oltre cento partecipanti tra bambini, ragazzi, genitori e amici. Il tutto sotto la guida di Andrea Nesi, presidente della Commissione Ambiente Aics. A causa del meteo ballerino non è stato possibile assegnare il titolo del Campionato Aics Windsurf di Slalom e Hydrofoil, ma sono andate in scena comunque tre giornate di puro divertimento in acqua e in spiaggia con l’immancabile “pastasciuttata” e il mercatino del dolce organizzato dai genitori dei ragazzi della squadra di windsurf capitanata da Francesca Alvisa. Ringrazio tutto lo Staff del Club Porto Liscia - ha commentato Il padrone di casa, Stefano Pisciottu, per l’impegno di tutti, volontari e genitori e tutti quelli che hanno onorato l’evento nonostante le condizioni proibitive, comunque tutto è andato tutto bene ci diamo appuntamento all’edizione del 2020. Buon inverno a tutti!!!”.

PARTECIPATI PREMIATI:AL RIFIUTHLON TUTTI PREMIATI CON MEDAGLIA AICS.WINDSURF JUNIORES:-GRANDI…1° PORCU DENNIS2° SARDO ANDREA3° AVELLINO MARIANGELA-PICCOLI…1° SOTTILE FERNANDO2° PORCU KRISTIAN3° ROSSO-CHIOSO ERCOLE-PICCOLISSIMI…1° PISCIOTTU CLAUDIO2° ORECCHIONI LORENZO3° TECLEME ALFREDO-FEMMINILE:1° AVELLINO MARIANGELA2° ALVISA FRANCESCA.SUP JUNIORES:-GRANDI…1° ROMANO MATTIA2° SANNA LUCA3° SARDO ANDREA-PICCOLI…1° SOTTILE FERNANDO2° PISCIOTTU SIMONE3° CILLANO MANUEL-PICCOLISSIMIPISCIOTTU CLAUDIOORECCHIONI LORENZOCUCCIA LORENZOPREMIO DEL “PIU’ PICCOLO” PARTECIPANTE ALL’EVENTO:PISCIOTTU CLAUDIO (nato nel DICEMBRE 2011);PREMIO FAYR-PLAYBONGIANNI PIERSERGIO;