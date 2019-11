Evasione da tre milioni di euro per due società che vendevano auto nel Nord Sardegna

Attraverso la scrupolosa analisi della documentazione contabile acquisita e l’incrocio di centinaia di operazioni commerciali, è stato possibile raccogliere elementi di prova che hanno portato gli investigatori delle Fiamme Gialle a ricostruire il reale volume d’affari occultato al Fisco nel periodo compreso tra il 2015 ed il 2018. L’operazione ha permesso di constatare un’evasione fiscale per un ammontare superiore ai 3 milioni di euro relativo a ricavi non dichiarati e violazioni complessive all’IVA per oltre 500 mila euro. Sono state contestate, inoltre, violazioni alla normativa antiriciclaggio avendo superato i limiti previsti per legge di alcune transazioni in denaro contante, per un valore complessivo di oltre 200.000 euro ed individuati 3 lavoratori in “nero” quali addetti alle vendite e responsabili del servizio marketing.







Al termine dell’attività svolta sono emerse altresì violazioni di carattere penale per le quali si è proceduto alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di Sassari dei responsabili della società, per il reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale. L’attività sviluppata dalle Fiamme Gialle si inquadra nella costante, quotidiana ed incessante attività di prevenzione a tutela della cittadinanza, della leale concorrenza e del libero mercato che vede la Guardia di Finanza impegnata in prima linea per la tutela della comunità.

. I militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Sassari, nel corso dei servizi istituzionali di prevenzione e repressione degli illeciti tributari disposti dal Comando Provinciale di Sassari, hanno concluso un’articolata attività di polizia economico-finanziaria nei confronti di due società operanti nel settore della vendita e riparazione di autoveicoli.