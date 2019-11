Donna partorisce sull'elicottero in volo nel tragitto da La Maddalena all'ospedale di Olbia

OLBIA. Questo pomeriggio una donna in stato di gravidanza ha partorito sull'elicottero del 118 che la stava trasferendo da La Maddalena all'ospedale di Olbia. L'elicottero Aw139 del servizio di elisoccorso con base a Olbia si è alzato in volo dopo la richiesta al 118 da parte dei medici del servizio ospedaliero del Paolo Merlo di La Maddalena intorno alle 15. Gli operatori, una volta atterrati sulla elisuperficie, hanno trasefrito la donna sull'elicottero e sono decollati. Durante il volo il parto in alta quota con vista dall'alto della Gallura.





Proprio nelle scorse settimane l'assessore alla sanità della Regione Sardegna, Mario Nieddu, aveva anunciato la volontà della Regione di "riaprire" i punti nascita negli ospedali del Paolo Merlo a La Maddalena e del Paolo Dettori di Tempio Pausania. Una deroga più volte chiesta dai territori ai parametri troppo stringenti del ministero che non tengono conto delle peculiarità di questi luoghi.







