Centro di Olbia senz'acqua il 12 novembre prossimo per lavori di Abbanoa, ecco le vie interessate

. Martedì 12 novembre prossimo a Olbia verrà interrotta l’erogazione dell’acqua per consentire ai tecnici di Abbanoa di intervenire per la posa in opera di una saracinesca per la realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche. Il flusso dell’acqua verrà interrotto dalle 8.30 alle 15 nelle traverse di via Roma e zone limitrofe, via Goceano, via Barbagia, via Logudoro, via Giara, via Acquedotto, via Gallura, via Ogliastra, via Sulcis, via Inglesiente e via Campidano. Si prevede il completamento dei lavori intorno alle 15. Abbanoa comunica che in seguito al riavvio dell’erogazione potrebbero verificarsi degli episodi di torbidi delle acque erogate.