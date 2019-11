Si schianta con l'auto su un maiale che attraversava la strada all'uscita della galleria di Suiles

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Non ha fatto in tempo a frenare la corsa dell'auto che è finita sopra un maiale che è sbucato all'improvviso sulla carreggiata. L'uomo alla guida sta bene, solo un grande spavento e il frontale dell'auto distrutto. Lepisodio è avvenuto pochi minuti fa, intorno alle 18.15 subito dopo l'uscita della galleria di Suiles sulla strada tra Olbia e Golfo Aranci. Si dovrà capire a chi appartenga l'animale per le eventuali responsabilità. In questa zona sono numerose le segnalazioni di attraversamenti, perlopiù di cinghiali e i relativi slalom con frenate e cambi di direzione improvvisa per evitare gli impatti. Le forze dell'ordine raccomandano cautela mentre si è alla guida su queste strade poco illuminate.