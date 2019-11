Al via ad Arzachena la rassegna dei concerti "Risvegli musicali" ogni martedì e mercoledì mattina

Il musicista algherese ha calcato palcoscenici in Inghilterra, Francia e Italia ed è stato premiato più volte per le sue performance originali ospitate in luoghi insoliti. A Londra è stato insignito del titolo di Top Musician dell'anno nel 2015.

Il musicista Mauro Uselli è interprete flautista e ideatore del singolare spettacolo musicale che anima il primo mattino ad Arzachena con concerti di musica classica e contemporanea dedicati alla letteratura del flauto solo. In programma le suite per violoncello di Bach trascritte per flauto solo oltre a momenti di improvvisazione legati alla spiritualità che regalano benessere e un’atmosfera rilassante ai passanti del centro storico.Mauro Uselli, oltre alla carriera come solista, attualmente ricopre il ruolo di docente di flauto presso la scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale di Arzachena.