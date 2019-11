Air Italy sospenderà i voli in continuità sulla Sardegna, Fratelli d'Italia: "Intervenga la Regione"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Anche il Circolo di Fratelli d’Italia di Olbia si dice preoccupato per la comunicazione di Air Italy che univocamente e senza confronto ha deciso di interrompere i voli da e per Olbia. Ecco la nota stampa: “Siamo stati facili profeti appena una settimana fa e, come temuto, ecco il comunicato stampa di Airitaly.Da 4 febbraio al 13 marzo prossimo la Compagnia si sfila dalla Continuità Territoriale; riprenderà i voli dal 14 marzo per chiudere definitivamente il 16 aprile 2020 con la scadenza dell’obbligo che essa stessa si era assunta.Nessuna prenotazione possibile, nessuna navetta da e per l’aeroporto di Alghero.E se poi i posti su Alitalia non saranno sufficienti? “Arrangiatevi!”Chiediamo che Il Governatore Solinas e l’Assessore ai trasporti Todde intraprendano immediatamente ogni azione in loro potere per scongiurare il pericolo di una “quarantena” aerea della Gallura e nel contempo accelerino la pubblicazione del bando per la nuova continuità territoriale”.