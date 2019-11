Piano Casa e nuova legge urbanistica, se ne parlerà nel consiglio comunale aperto ad Arzachena

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Arzachena ospita l’assessore regionale all’Urbanistica, Quirico Sanna, in occasione del consiglio comunale aperto convocato dal presidente Rino Cudoni per discutere il punto all’ordine del giorno “Il Piano casa e la nuova legge urbanistica”. L’appuntamento è fissato per venerdì 15 novembre, alle 17.30, nell’aula consiliare in piazza Segni.La discussione si soffermerà, in particolare, sulla complessa situazione del territorio comunale arzachenese e presenterà esempi concreti sui numerosi e variegati casi studio trattati di consueto dagli uffici tecnici comunali.L’iniziativa è promossa dal sindaco Roberto Ragnedda e dalla delegata al Governo del territorio, Claudia Giagoni. “Discuteremo delle innovazioni introdotte dal nuovo piano casa, analizzeremo le fasi del vecchio percorso e le ricadute economiche per il territorio” precisa Giagoni.La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale TV del Comune di Arzachena accessibile dal sito web www.comunearzachena.it e dalla pagina Facebook ufficiale Amministrazione comunale di Arzachena.