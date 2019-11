Basket Champions League, questa sera la Dinamo in campo alle 20.30 contro Sig Strasburgo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. La Dinamo Banco di Sardegna è pronta al primo dei due impegni casalinghi in agenda questa settimana: questa sera alle 20.30 sarà alzata la palla a due del Game 5 di Basketball Champions League. Dopo la vittoria in trasferta in Polonia gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco affrontano la compagine francese di Strasburgo nella quinta sfida di regular season di coppa. I transalpini arrivano dalla bella vittoria in volata in campionato su Roanne, conquistata grazie alla prodezza di Trice.Coach Gianmarco Pozzecco ha sottolineato in conferenza stampa come il processo di crescita della squadra stia avanzando, visti anche i segnali positivi sul parquet del Taliercio: “sappiamo che il nostro processo di crescita passa dalla consapevolezza nei nostri mezzi. In coppa dobbiamo essere bravi a sfruttare al meglio le partite in casa perché le trasferte sono ostiche”.Sig Strasburgo. Fondata nel 1929, il club francese ha vinto un titolo nazionale nella stagione 2004-2005, due coppe di Francia (2014-2018) e due Leaders Cup. Questa è la terza stagione di Basketball Champions League, lo scorso anno la squadra allenata da Vincent Collet -sulla panchina biancorossa dal 2011- ha chiuso ai quarti di finale di coppa. Dopo quattro giornate di regular season i francesi hanno un bilancio di 2 vittorie e 2 sconfitte, con i successi conquistati in casa con Ostende e Manresa. Nell’ultimo turno i transalpini hanno ceduto 81-86 all’Unet Holon. Nel roster c’è un mix di giocatori nazionali e americani, molti già visti in Italia: la cabina di regia è affidata a Travis Trice, autore della prodezza contro Roanne in Pro A dopo essere stati sotto di 6 a 20’’ dalla fine, che in coppa viaggia a una media di 12.3 punti e 5.5. assist a partita. Nello spot di guardia ci sono Gabe York, 17.5 pt e 5.0 rb di media, protagonista del match con Holon con 15 punti nell’ultima frazione, e il belga Quentin Serron L’ala è l’ex Avellino e Varese Thomas Scrubb e sotto le plance in quintetto generalmente c’è Jerai Grant, che cattura 6 rimbalzi a partita con un efficiency di 14.5, visto a Brindisi e Ravenna. Altro sorvegliato speciale è l’australiano Demian Inglis, visto a Capo d’Orlanso, che viaggia con 12.5 punti, 5.3 rimbalzi, 3.3 assist e 15.5 di efficiency. In panchina ci sono Xavier Cooks, lo scorso anno avversario del Banco nella finale di Fiba Europe Cup in maglia Wurzburg, Alo Traorè, ex Virtus Roma, Limoges e Lokomotiv KubanGame 5, le curiosità. La Dinamo ha perso le ultime quattro partite contro un avversario francese, con una media di differenza di 16 punti. Strasburgo ha perso tutte le tre partite disputate in Italia nella sua storia in Basketball Champions League. Sassari conduce la competizione alla voce tiri liberi con l'83,3%. Sassari e Torun sono le uniche squadre dopo le prime quattro settimana ad aver tirato con almeno il 45% dal campo e l'80% dalla lunetta. Dyshawn Pierre ha scritto una doppia doppia in tre delle ultime quattro sfide casalinghe, Sassari ha cinto tutte le quattro partite in cui D è andato in doppia doppia. Gabe York ha segnato 40 dei suoi 70 punti questa stagione durante l'ultima frazione, più di qualunque altro giocatore. Inoltre York ha segnato 10 delle 14 triple negli ultimi 10 minuti della sfida, tra cui cinque nell'ultimo quarto della partita con Holon. La Dinamo Banco di Sardegna Sassari, in collaborazione con il Banco di Sardegna e con l'Università di Sassari, offre a tutti gli studenti universitari titolari di una carta prepagata BPERCARD UNISS la possibilità di assistere gratuitamente alle sfide casalinghe della Basketball Champions League 2019-2020. Ai primi duecento studenti che si presenteranno alla biglietteria Dinamo di via Pietro Nenni, 2/22 (Dinamo Store - fronte ingresso PalaSerradimigni) e alla filiale del Banco di Sardegna di Piazza Castello, esibendo la BPERCARD UNISS e un documento d'identità, sarà consegnato un biglietto nel settore per assistere alla gara Dinamo Banco di Sardegna-Sig Strasburgo. Superata la quota dei duecento tagliandi messi a disposizione, gli studenti titolari della BPERCARD UNISS avranno la possibilità di acquistare un biglietto per assistere al match al costo ridotto di € 10,00.Ospiti Erasmus al PalaSerradimigni. In occasione delle gare casalinghe della regular season di Basketball Champions League gli studenti internazionali, giunti a Sassari da ogni parte del mondo per un periodo di studi sull’isola, potranno assistere alle gare di coppa in programma al PalaSerradimigni. Un accordo che si rinnova di stagione in stagione, in piena sinergia tra il club di via Roma, l’Università di Sassari e l’Ufficio relazioni internazionali con la mediazione dell'associazione Esn Erasmus Student Network, che apre le porte del PalaSerradimigni a ragazzi e ragazze che avranno il privilegio di vivere le sfide europee, in una prospettiva comune di crescita, condivisione e integrazione.Baby parking. Al costo di 6 euro è disponibile il servizio baby parking a partire da 45 minuti prima dell'inizio della partita. Maggiori informazioni allo 079280068 o presso il Dinamo Store di via Nenni dove è possibile pagare la quota.Food & Beverage. Durante le partite casalinghe nei settori A, B e C del PalaSerradimigni sono presenti i corner Food&Beverage con i banchetti ristoro: gli esclusivi Hot Dog Oscar Mayer, pizzette, spianatine farcite, bibite e birra e tanti snack. Il servizio è attivo a partire dall’apertura dei cancelli fino alla mezz’ora successiva alla fine della partita.Diretta in Club House a Cagliari. A Cagliari, nella location di viale Bonaria 33, sarà possibile guardare in diretta tv il match. Per 12 € mix di snack con 0,20 o calice di vino. Per info e prenotazioni è possibile contattare lo 0707516415.Cena in Club House. L’appuntamento nel post partita è fissato nella Club House di via Nenni a Sassari dove i tifosi possono vivere il terzo tempo nell’inconfondibile atmosfera di Casa Dinamo e gustare la cena. Info e prenotazioni allo 079275075.