OLBIA. Gli olbiesi non dimenticano e da sei anni a questa parte ricordano le vittime del Ciclone Cleopatra che solo in Gallura ha causato 13 morti. L'appuntamento è per domaniu sera alle 20.30 davanti alla chiesa di Sant'Antonio in via Aspromonte e poi si proseguirà lungo le vie del fango: via Vesuvio, via Tre Venezie, via Malta, via Lazio, via Trentino, via Amba Alagi, via Barbagia, via Ungheria, arrivo in via Belgio.













