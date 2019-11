Dal 27 novembre a Olbia la terza edizione di Chocomoments, la grande festa del cioccolato

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Un’occasione per apprezzare tutte le ghiotte e raffinate creazioni al cioccolato e approfittare del Black Friday 2019, organizzato da Confcommercio Nord Sardegna e dall'associazione dei commercianti IoCentro, per fare shopping nei negozi del centro.«Torna ad Olbia la dolcezza del cioccolato. Una grande gioia per grandi e piccini, che potranno partecipare alle tante attività che fanno parte del festival. Abbiamo pensato a questa manifestazione in corrispondenza del black friday per costruire insieme agli operatori un evento attrattivo. Invitiamo i nostri concittadini a partecipare e a farsi sedurre dalle dolcezze che accompagneranno l’evento» afferma l’Assessore alla cultura Sabrina Serra.Per l’occasione verrà allestita l’area didattica “La fabbrica del cioccolato”, una sorta di laboratorio virtuale dove verrà mostrata la lavorazione partendo dalle fave di cacao fino ad arrivare al cioccolatino finito. All’interno della fabbrica ci saranno diversi percorsi come laboratori per bambini, lezioni per i più grandi e degustazioni con prodotti tipici del territorio. Sarà inoltre realizzata la “pralina di Olbia”, realizzata con un prodotto della nostra tradizione.