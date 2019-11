Elezioni del presidente della Romania, un seggio anche a Olbia per i cittadini rumeni

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Su cortese richiesta dell’Ambasciata di Romania a Roma, si comunica a tutti gli interessati, che, presso la sede comunale di via Macerata n. 9, sarà allestito il seggio per l’esercizio del diritto di voto in occasione del turno di ballottaggio delle Elezioni del Presidente della Romania.Le operazioni di votazione osserveranno i seguenti orari:-Venerdì 22 novembre 2019 dalle ore 12,00 alle ore 21,00-Sabato 23 novembre 2019 dalle ore 7,00 alle ore 21,00-Domenica 24 novembre 2019 dalle ore 7,00 alle ore 21,00