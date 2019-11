L'Ospedale di Olbia stacca telefono e internet domani mattina per alcuni lavori

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza, è in programma l’interruzione graduale di entrambi le reti a partire dalle 06.00, in tutto l’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.L’intervento in programma, indifferibile ed improcrastinabile, è stato programmato in questa fascia oraria al fine di limitare i disagi. L’intervento sula rete telefonica è in programma dalle 6.45 alle 8, mentre dalle 6 verrà avviato il graduale spegnimento dei sistemi gestionali e della linea dati, la cui piena operatività dovrebbe riprendere entro le ore 9.Non è pertanto escluso che nel corso della giornata di domani, l’attività dell’ospedale possa subire dei rallentamenti, legati all’utilizzo dei sistemi informatici in uso nelle unità operativa.Ats Assl Olbia assicura alla popolazione che non verrà in alcun modo pregiudicata l’assistenza ai degenti o la presa in carico delle emergenze.Tutta la struttura amministrativo-sanitaria è infatti coinvolta in questo intervento al fine di attuare tutte le contromisure organizzative per far fronte ad eventuali difficoltà.