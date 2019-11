Il procuratore di Tempio, Capasso, domani al Liceo Gramsci di Olbia per parlare di "Codice Rosso"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. “Contro la violenza di genere: comunicazione e legalità” è il tema dell’incontro con le studentesse e gli studenti del Liceo Gramsci, promosso da Fidapa, sezione di Olbia, in collaborazione con Giulia giornaliste Sardegna per il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne.L’incontro verterà su due pilastri fondamentali per una cultura del rispetto e della parità, base fondamentale contro ogni atto di prevaricazione e violenza. Di comunicazione e linguaggio dei media parlerà Caterina De Roberto, in rappresentanza dell’associazione Giulia giornaliste Sardegna, mentre il Procuratore della Repubblica Gregorio Capasso illustrerà a ragazzi e ragazze gli aspetti giudiziari anche in relazione all’applicazione del Codice rosso. L’incontro sarà aperto dalla presidente della sezione di Olbia della Fidapa Maria Grazia Antona e dall’assessora alla Pubblica Istruzione Sabrina Serra. Gli studenti non saranno solo “fruitori” dell’evento. Le ragazze e i ragazzi della 4º M del liceo Gramsci presenteranno un loro lavoro sul tema.