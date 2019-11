Cambio al vertice dei vigili del fuoco della Sardegna: arriva l'ing. Angelo Porcu

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

che ha lasciato l'incarico lo scorso 1 Ottobre, al quale vanno i ringraziamenti per l'ottimo lavoro svolto e la grande professionalità dimostrata nella guida della Direzione.Il nuovo Direttore Antonio Angelo Porcu, nato a Carbonia, è il primo sardo a ricoprire questo ruolo, e nella sua lunga esperienza professionale ha ricoperto numerosi incarichi sia a livello locale che a livello nazionale.Ha iniziato la sua carriera come funzionario del Comando Vigili del Fuoco di Cagliari, dove ha ricoperto anche il ruolo di Comandante Provinciale. Successivamente è stato Comandante di Caserta, di Nuoro e di Sassari.Ha svolto anche vari incarichi a livello centrale, come Dirigente dell'Ufficio Centrale dei Servizi Informatici, dell'Ufficio Centrale per il Servizio Antincendio Boschivo, e nel periodo del terremoto dell'Italia Centrale del 2016 ha ricoperto il ruolo di Vice Direttore Centrale per l'Emergenza a Roma. Nel 2017 gli è stato affidato l'incarico di dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sempre a Roma, e da agosto 2018 ha ricoperto l'incarico di Direttore Regionale dell'Abruzzo.Il nuovo Direttore Regionale, rientrato in terra sarda dopo un lungo periodo di incarichi fuori regione, assicura il massimo impegno e determinazione conscio dell’importanza del prestigioso incarico che si accinge ad assumere.