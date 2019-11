Ad Arborea e Macomer il Kan Judo Olbia trionfa con medaglie d'oro e d'argento

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Si laurea campione sardo 2019 il promettente atleta olbiese Riccardo Nurzia , 1° classific. nei 50 kg. , mentre nelle classi femminili due medaglie d’argento conquistate da Anna Virdis nei 52 kg. e da Letizia Nicolè nei 63kg. Altri buoni risultati che si uniscono a quelli di due settimane fa ,con i titoli regionali conquistati nella classe cadetti under 18 da i nuovi campioni 2019, Carlo Altana 66 kg. e Simone Rosas 50 kg.Calvisi sono stati protagonisti alla manifestazione regionale TROFEO TOPOLINO Macomer, manifestazione preagonistica (riservata a bambini tra i 4 e gli 11 anni) che ha visto la partecipazione di 404 atleti in rappresentanza di 30 società provenienti da ogni parte della Sardegna .Il maestro Angelo Calvisi, con i suoi collaboratori Gavino Carta e Salvatore Calvisi ha presentato 15 baby judocas che hanno ottenuto un ottimo risultato conquistando 12 MEDAGLIE D’ORO,e tre di argento . Sono saliti sul gradino più alto del podio Diego Langiu, Amir Romdhani, Merone Jacopo ,Sebastiano Calvisi ,Canu Dennis ,Azara Lorenzo, Di Fraia Sara ,Francesco Spano, Veronica Derosas, Riccardo Nappo, Gianmario Sanciu, Giovanni Cambedda. Medaglia d’argento per Francesco Patricio, Riccardo Spano, Virdis Riccardo. Nella palestra di via Perù, intanto, si mette a punto la preparazione della squadra formata da cadetti ,esordienti e ragazzi per un importante competizione nazionale di scena domenica 1 dicembre a Genova, dove rappresenteranno la città di Olbia.