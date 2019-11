Armi in auto e guida in stato di ebbrezza con patente ritirata a Olbia: due denunce

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nell'ambito dei controlli notturni predisposti dal Reparto Territoriale di Olbia, diretto dal comandante Davide Crapa, i militari dell'Arma in servizio di pattugliamento hanno fermato e denunciato due persone. Il primo, un barista, era alla guida del suo veicolo, già posto sotto sequestro e a lui affidato, in stato di ebbrezza e senza la patente che gli era stata già ritirata. L'uomo è stato denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria. Nel corso di un secondo controllo i carabinieri hanno fermato una seconda persona, un panettiere, che è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico custoditi nel cruscotto dell'auto. Anche in questo caso è scattata la denuncia a piede libero.