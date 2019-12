Auto in fiamme sulla circonvallazione sud a Olbia, in azione i vigili del fuoco

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Auto in fiamme sulla circonvallazione sud di Olbia. Intorno alle 16.30 circa, la Sala Operativa del Comando Sassari ha ricevuto richiesta di intervento per incendio di un'autovettura all’altezza dell’ospedale Giovanni Paolo II. Sul posto è stata inviata la squadra pronto intervento del distacca di Olbia 7A, che ha scongiurato che la vettura venisse interamente avvolta dalle fiamme e ha provveduto alla messa in sicurezza del sito. Presenti anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso e la gestione del traffico.