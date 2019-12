L'ex premier Berlusconi allo stadio a Olbia: "Scusatemi, vi saluto perché devo andare a puttane"

. L'ex premier Silvio Berlusconi al Nespoli di Olbia, dopo la vittoria del suo Monza sui Bianchi per 3-0, si presta ad un siparietto con un tifoso olbiese che gli ha chiesto 500 euro per andare a "divertirsi". Berlusconi dopo aver accolto la battuta con una risata ha così commentato: "Scusate, vi devo salutare perché ora devo andare a puttane". L'Ex cavaliere non è nuovo scketch di questo tipo. Con lui era presente anche il fedelissimo, Adriano Galliani.

