Tavolara Lab tra scienza e musica, questa sera a Porto San Paolo il concerto di Marino De Rosas

La serata musicale, inserita all’interno del programma delle attività natalizie dell’Ente Gestore, vuole valorizzare l'esperienza realizzata all'interno del progetto Tavolara Lab, condotto con la metodologia della scienza del cittadino, che ha avuto una grande valenza in campo educativo e ha coinvolto la cittadinanza locale i turisti e gli studenti delle scuole medie superiori in attività pratiche di raccolta dati, utili per la ricerca scientifica e le attività di gestione e programmazione dell’area protetta. Il progetto vuole dare risalto a questa esperienza e potenziare gli esiti del percorso di scienza del cittadino, che ha lavorato sul coinvolgimento individuale delle persone che hanno aderito alle attività di ricerca e monitoraggio, creando un momento di ulteriore condivisione che si avvale di uno strumento di comunicazione più immediato e universale come la musica e la fotografia.

, Moys srl e Sps srl e con il patrocinio dei comuni consorziati di Olbia, Loiri - Porto San Paolo e San Teodoro, una serata musicale a titolo Tavolara Lab incontri tra scienza e musica, dove si esibirà l’artista e musicista olbiese Marino De Rosas.Hanno collaborato alla realizzazione dell’evento le associazioni culturali Molara e Insula Felix.