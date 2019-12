Controlli della polizia a Olbia e Monti, denunce per spaccio e vendita di alcol a minorenni

Di rilievo i risultati conseguiti: sono stati attuati diversi posti di blocco, controllati dodici esercizi pubblici di vendita di alimenti e bevande, identificate complessivamente 160 persone e sottoposti a controllo oltre venti veicoli. I conducenti di due auto sono stati sorpresi alla guida con un tasso alcolico di molto superiore al limite massimo consentito, per cui è stata ritirata loro la patente e sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, soprattutto tra giovani e giovanissimi. Si tratta di controlli che, secondo le direttive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sono finalizzati al monitoraggio delle nuove realtà sociali e comportamentali dell'odierna popolazione.Nella serata del 6 dicembre l'attività della Polizia di Stato ha interessato il centro di Olbia, ma anche il comune di Monti. È stato impegnato personale delle Squadre Volanti, del Settore Anticrimine, della Polizia Amministrativa e della Polizia Scientifica del Commissariato, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta e di unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza, Corpo col quale vi è un proficuo rapporto di collaborazione reciproca.Sono state inoltre eseguite quattro perquisizioni domiciliari per la ricerca di sostanze stupefacenti, nel corso delle quali sono state sequestrate a un 30enne olbiese 16 dosi di marijuana, confezionate in singole bustine e pertanto certamente destinate allo spaccio. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania e rischia una pena fino a 6 anni di carcere., per aver venduto bevande alcoliche a minorenni, incurante del divieto previsto dall'art. 689 del codice penale. Rischia non solo un anno di carcere, ma una sanzione pecuniaria fino a 25.000 euro e la sospensione dell'attività per tre mesi. La Polizia di Stato proseguirà i servizi di prevenzione e repressione dei reati, con una presenza costante sul territorio al servizio della collettività, della quale sollecita la collaborazione, che è e rimane insostituibile.