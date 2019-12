Ritorna a Olbia "Il Miracolo di Natale" con le donazioni sulle scalinate di San Simplicio

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Mercoledì 18 dicembre torna, con la sua seconda edizione olbiese, il Miracolo di Natale: l'evento creato più di venti anni fa da Gennaro Longobardi che, a Olbia, è organizzato dai Guardian Angels Olbia con il patrocinio del Comune di Olbia e la collaborazione delle associazioni Libere Energie, Volontariato Vincenziano, Casa Silvia, Centro Umanitario, Centro di Aiuto alla Vita e il supporto di Aspo e Geovillage.L'evento si svolgerà a San Simplicio: la scalinata ospiterà le donazioni in beni di prima necessità (alimenti a lunga conservazione come latte, olio, pelati, legumi, pasta, zucchero, sale, carne in scatola, tonno, biscotti, etc) fatte dagli olbiesi. Si raccolgono anche giocattoli in buono stato. La raccolta è dalle 9 alle 21La novità di quest'anno è che l'organizzazione ha deciso di regalare a tutti coloro che si recheranno alla scalinata dei momenti di musica e serenità. Durante la mattinata ci sarà il coinvolgimento delle scuole: le studentesse e gli studenti, accompagnate/i dai propri insegnanti, verranno coinvolte/i nelle attività ludico educative proposte dai volontari della Croce Rossa.L'associazione metterà a disposizione dei ragazzi e delle ragazze un mezzo di pronto soccorso, nonché un truccatore specializzato in effetti speciali come ustioni e ferite. Questo speciale “truccabimbi” sarà accompagnato da una breve lezione sul come si curano le ferite che verranno disegnate sulla pelle dai truccatori. Gli operatori della Croce Rossa, inoltre, illustreranno come funziona un'ambulanza e quali sono le sue dotazioni: i volontari risponderanno a tutte le domande dei bambini e dei ragazzi.In serata a partire dalle 19 ecco il momento musicale con un concerto gratuito: i bambini canteranno le tradizionali canzoni di Natale. Non mancherà nemmeno una ballerina professionista che ballerà su alcuni brani che verranno cantati e anche in solo: si tratta di Chanel Corda, una piccola star del ballo latin dance già vincitrice di numerose competizioni nazionali e internazionali.Chanel è stata campionessa regionale per ben due volte, classificata al 4° posto nel Campionato Nazionale Italiano lo scorso luglio e ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali di Latin Dance che si sono svolti a Sarajevo lo scorso mese di novembre.Questi i cori che si esibiranno:· Coro voci bianche “San Vicenzo” della maestra Maria Grazia Garau· Coro “Copii Romaniei” della maestra Mariana Mihaela Circeag in lingua romena;· Coro “Laudati Sii” della maestra Michela Filigheddu· Coro di Simona Salis e raggi di lucePresenta il concerto a titolo gratuito la direttrice di Radio Internazionale, la giornalista Maria Pintore.Il Miracolo di Natale non finisce qui, perché grazie all'associazione Soccorso Sardo, vi sarà una “pre-raccolta” di giocattoli all'Auchan di Olbia il 17 e il 18 dicembre: l'associazione donerà i giocattoli che verranno donati dalla cittadinanza al Miracolo di Natale di Olbia e al Rifugio di Gesù bambino di Sassari.