La Brigata Sassari sabato a Golfo Aranci per l'inaugurazione della nuova piazza Francesco Cossiga

. «Avevamo scelto di rendere ancor più solenne l’appuntamento di sabato 14 dicembre per l’inaugurazione della nuova piazza Francesco Cossiga con la presenza della banda della nostra Brigata Sassari. Oggi possiamo finalmente confermare che i fanti della gloriosa Brigata saranno a Golfo Aranci con noi questo sabato» ha dichiarato il sindaco Mario Mulas non appena ricevuto l’ok sulla presenza della banda a Golfo Aranci da parte del Generale Francesco Olla che guida il Comando militare Regione Sardegna e del Generale Andrea Di Stasio Comandante della Brigata.«Desidero ringraziare gli Ufficiali che gentilmente mettono a disposizione i loro uomini per la nostra cerimonia qui a Golfo Aranci. A questo punto è tutto pronto per far si che il 14 dicembre diventi una data storica per la nostra Comunità» ha poi concluso il Sindaco Mulas.La cerimonia avrà inizio alle ore 11.30. La banda muoverà dal Municipio e, attraverso il lungomare, raggiungerà Piazza Cossiga dove riceverà l’abbraccio dei golfoarancini e delle Autorità presenti. Il programma aprirà con l’Inno nazionale cui faranno seguito i discorsi del Sindaco, dell’Assessore regionale Fasolino e del Presidente Solinas. A seguire lo scoprimento della targa e la benedizione della Piazza da parte del Vescovo. Le note di Dimonios, inno della Brigata, chiuderanno la cerimonia cui parteciperanno i familiari del Presidente Cossiga.