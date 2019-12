Vento forte e mare in burrasca in Gallura, allerta meteo fino alle 18 di sabato 14 dicembre

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La protezione civile regionale ha appena diramato l'allerta meteo per condizioni metereologiche avverse dalle 12 di domani fino alle 18 di sabato 14. La Gallura è infatti da questa mattina sferzata da forti raffiche di maestrale che in alcuni casi hanno raggiunto punte di 45 nodi. Il vento dovrebbe addirittura aumentare nella giornata di domani con moto ondoso in rapido aumento. Si avrà un'attenuazione del vento nella mattinata di sabato.