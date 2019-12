Vento oltre i 50 nodi, il sindaco di Olbia dispone per domani la chiusura del Parco Fauso Noce

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha appena disposto la chiusura del Parco Fausto Noce. Il vento forte di Maestrale continua a spazzare le coste galluresi con raffiche che hanno in alcuni casi superato i 50 nodi di vento e sta creando non pochi problemi anche in città con la caduta di rami e alberi. Il vento dovrebbe attenuarsi nel pomeriggio di domani. Il provvedimento di chiusura rimarrà in vigore fino a nuova comunicazione dell'amministrazione comunale.