Lavori per il nuovo punto prelievo e spostamento della Cappella dell'ospedale Giovanni Paolo II

. La Ats Assl Olbia avvia i lavori per la realizzazione del nuovo Centro prelievi di Olbia, che dalla struttura sanitaria “San Giovanni di Dio” verrà trasferito all’ospedale “Giovanni Paolo II”. Nuovi locali, più ampi e accoglienti, in grado di ricevere al meglio il flusso di popolazione che giornalmente si rivolge al Laboratorio analisi cittadino.Un intervento che permetterà di avviare i lavori di realizzazione del nuovo punto prelievi dell'ospedale cittadino che, a fine lavori, dai locali della struttura sanitaria del San Giovanni di Dio, verrà trasferito al piano terra dell'ospedale Giovanni Paolo II."Si tratta di un intervento volto a migliorare la qualità dell’erogazione del servizio offerto alla popolazione, e che consentirà di ottimizzare l’attività degli operatori sanitari; con questo trasloco destineremo al Punto prelievi locali maggiormente idonei ad accogliere un flusso di utenti importante come quello che giornalmente si presenta al laboratorio analisi " dichiara il direttore dell'Assl di Olbia, Paolo Tauro.In seguito al trasferimento della Cappella, nei locali verranno avviati (ad inizio del nuovo anno) i lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli spazi per la realizzazione di un’ampia sala d'attesa, quattro ambulatori, zone di accoglienza dell'utenza e servizi igienici.Ammonta a circa 40mila euro il finanziamento previsto per l’intervento che dovrebbe concludersi entro la primavera 2020 .La nuova cappella è stata già trasferita nella “Sala 5 colonne” (padiglione S), uno spazio più ampio rispetto a prima e più luminoso: la prima messa verrà celebrata sabato 21 dicembre, alle ore 18.30.