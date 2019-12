Stalking e minacce in famiglia, denunce e avvertimenti della polizia di stato in Gallura

Infine si è concluso l'iter applicativo dell'ammonimento per atti persecutori nei confronti di R.M., 47enne della provincia di Cagliari: del provvedimento è stata informata anche la persona offesa, vittima degli atti persecutori, che continuerà ad essere seguita pur se in forma discreta al fine di tutelarne l’integrità personale.

Gli agenti del Commissariato P.S. qualche giorno fa hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania G. D., 46enne di Alà dei Sardi, il quale ha eluso l'obbligo del giudice di corrispondere gli alimenti a un familiare invalido; è stato inoltre denunciato, in stato di libertà, E. M., anch'egli 46enne di Orani, per minacce nei confronti di una persona anziana di Olbia.A tal proposito, la Polizia incoraggia le persone vittime di stalking, a segnalare i fatti (anche attraverso le associazioni di tutela delle vittime di violenza presenti sul territorio), poiché la Polizia di Stato, anche sulla base delle direttive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, mantiene un'elevata attenzione sul fenomeno degli atti persecutori.Infine sono state notificate, sempre dal personale del Commissariato P.S., una quindicina di misure di prevenzione dell'avviso orale, emessi dal questore di Sassari, nei confronti di altrettante persone olbiesi e straniere residenti nella città gallurese, con varie segnalazioni di polizia.