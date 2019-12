© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Le raffiche che hanno superato i sessanta nodi hanno sferzato la Gallura per tutta la giornata causando non pochi danni. A Olbia un grosso albero è caduto travolgendo il muro di cinta di un'abitazione in via Garibaldi in pieno centro. Diverse le auto in sosta danneggiate. Sul posto i vigili del fuoco coordinati dalle forze dell'ordine che hanno messo in sicurezza l'area.