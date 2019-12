Conferenza stampa di fine anno a Olbia: ecco i progetti del sindaco Nizzi per il 2020

OLBIA. Olbia si appresta a fare il salto di qualità nel 2020. Lo assicura il sindaco Settimo Nizzi, che questa mattina in comune ha incontrato i giornalisti per la consueta conferenza stampa di fine anno. E tra le priorità del 2020 il primo cittadino ha elencato i tre pilastri sui quali baserà la sua attività: approvazione del Pul , Piano di Utilizzo dei Litorali, senza proroga alle concessioni balneari, dell’adozione del Piano urbanistico Comunale e la presentazione dello studio di fattibilità dell’abbattimento delle sopraelevate. Il sindaco ha voluto, poi, inviare i migliori auguri ai suoi concittadini: «L’augurio è quello di un Natale sereno per la nostra città e per i nostri concittadini. Che la città possa gioire del concerto di Elisa a capodanno, ma molto di più perché non ci sia una riduzione del numero dei lavoratori di Auchan, Air Italy, Sinergest. Noi siamo in contatto con le proprietà e stiamo facendo di tutto perché non ci sia questo grave danno alla comunità, non solo olbiese, ma di tutta la Sardegna».







Particolare soddisfazione del primo cittadino per l’impegno dell’amministrazione comunale sul fronte degli eventi sportivi: «Siamo molto orgogliosi per aver riportato l’anno prossimo il Rally mondiale a Olbia e aver chiuso il contratto per i campionati mondiali juniores di Judo che si terranno nel settembre del 2021». C’è anche il dispiacere del primo cittadino per non esser riuscito ancora a centrare uno dei suoi obiettivi del 2019: «Ho grande dispiacere per non aver chiuso ancora la questione del piano di mitigazione del rischio idrogeologico e spero nel 2020 di riuscirci».







Dalle parole del sindaco tanti gli obiettivi in programma con lavori già iniziati e pronti per la consegna, fino a quelli ancora in cantiere, ma pronti per essere messi a bando di gara. Tra questi sono da segnalare l’inaugurazione della nuova sede consiliare che si terrà nei primi quindici giorni di gennaio, la consegna del nuovo waterfront, il lungomare di via Redipuglia per la prossima estate, il bando di gara per i lavori alla sede universitaria nel centro di Olbia e la consegna dell’ex mattatoio. Tanti i progetti e le ambizioni di Settimo Nizzi che ha confermato la sua volontà di candidarsi anche alle prossime elezioni comunali del 2021 . A margine della conferenza stampa il primo cittadino ha voluto ringraziare due bambini, Martin e Carolina, che hanno scritto due lettere al primo cittadino per gli auguri e per segnalargli il problema dell’abbandono dei rifiuti vicino alla scuola di Santa Maria. Nizzi ha assicurato che l’amministrazione comunale bonificherà l’area per realizzare un parco e nell’occasione ha parlato anche della bonifica della discarica di Sto arrivando! Corroncedda: «Abbiamo già cominciato a lavorarci e siamo in attesa di ulteriori fondi per ultimare l’opera e il nostro progetto con un’importante aerea verde da riconsegnare ai nostri cittadini».

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione