Lo storico parroco di Golfo Aranci Don Finà sarà cittadino onorario, a comunicarlo il sindaco Mulas

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

storico parroco del borgo costiero. «Un esempio di apostolato al servizio del Paese -ha commentato Mulas- al quale tutti noi amministratori dovremmo ispirarci». Il primo cittadino, poi, con un posto su facebook ha sintetizzato il suo intervento in consiglio comunale: «Si chiude un anno importante, il nostro Paese ha rinnovato la sua amministrazione e ha raggiunto obiettivi che aspettavamo da tempo. Da Sindaco l'auspicio per il nuovo anno è di raggiungere traguardi sempre più importanti per Golfo Aranci e ci riusciremo solo se tutti assieme sapremo lavorare con concordia ed unità».