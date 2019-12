La Dinamo vola al secondo posto dopo la vittoria con Treviso per 79-101

Vitali apre il terzo quarto, tecnico per proteste alla panchina Dinamo, inizio di secondo tempo confusionario, Evans lanciato in contropiede subisce l’antisportivo di Parks, il Banco corre e scrive il massimo vantaggio, +24 dopo 22’. Menetti prova a scuotere i suoi, Logan e Spissu si sfidano al tiro, Bilan lavora bene spalle a canestro, Treviso tenta il tutto per tutto e fiammata di Tessitori, in un amen è 51-66. Il Banco esce bene dal timeout, subito due palle recuperate che producono punti, la De’ Longhi perde Tex per cinque falli e rimane sempre lontana, dalla lunetta i giganti creano il nuovo gap (24/28), tecnico per proteste anche per il coach ospite, la gestione di gara è tutta sassarese, 58-79 al 30’.

eopromossa in piena corsa per un posto nella griglia Final Eight che in casa ha perso solo alla prima giornata contro Milano. Menetti recupera Parks ma deve rinunciare a Nikolic, per coach Pozzecco tutti a disposizione.Il match. Parks subito in quintetto per Menetti, starting five confermato per coach Pozzecco. Pronti via, Spissu apre il match con cinque punti consecutivi e il Banco alza da subito il ritmo. Reagisce Treviso che piazza un parziale di 7-2 spinta dalle sue stelle americane, Tessitori commette due falli nei primi quattro minuti, la Dinamo lavora bene a rimbalzo ma perde due palle sanguinose, a metà della prima frazione regna l’equilibrio, 9-11. Entrambe le squadre tirano bene dall’arco nella prima fase di gioco, Treviso mette la testa avanti con la tripla di Logan e accende involontariamente il Banco: la banda del Poz si chiude in difesa e produce punti in attacco firmando subito un 13-0 che scava il primo solco, (12-24). Ancora l’ex Logan a spezzare il ritmo, distrazioni biancoblu, i padroni di casa riducono il gap, Pozzecco ruota i suoi, Bucarelli prezioso in difesa, al 10’ è 18-29.Duello Fotu-Bilan sotto le plance, la Dinamo bombarda dai 6.75 e sul -17 al 13’ coach Menetti chiama il timeout. L’attacco biancoblu è quasi perfetto (7/10 da 2, 7/9 da 3) e spinge Sassari sul +21, Treviso chiude il break di 12-0 con Parks, Jerrells nervoso prende un tecnico per proteste, Pozzecco sul 23-41 a 5’ dall’intervallo decide di pensarci su. Terzo fallo di Vitali, troppe le palle perse per il Banco, la De’ Longhi ne approfitta subito costringendo Poz ad un nuovo timeout (30-44). La Dinamo ritrova lucidità e punti, Bilan subisce il fallo antisportivo di Uglietti, il primo tempo si chiude sul 34-51 con i biancoblu che alla voce valutazione conducono su Treviso per 65 a 28, per i padroni di casa pesa dopo 20’ il 4/19 dall’arco.Ultimo quarto da grande squadra per la Dinamo che gestisce con intelligenza il vantaggio e annulla ogni tentativo di rimonta avversario con un sontuoso 4/4 dall’arco, 65-91 al 34’, Pozzecco manda in campo i suoi gregari per i minuti finali, al 40’ è 79-101. La De’ Longhi cade per la seconda volta sul suo campo, al PalaVerde i giganti volano oltre quota 100 punti, sei uomini in doppia cifra, 127 la valutazione di squadra, la banda del Poz è inarrestabile e porta a casa una vittoria che vale il secondo posto in solitaria, a soli due punti dalla vetta. Lunedì 30 dicembre alle 20:30 al PalaSerradimigni l’ultima sfida del 2019 contro la Vanoli Cremona.De’ Longhi Treviso - Dinamo Banco di Sardegna 79-101Parziali: 18-29, 16-22, 24-28, 20-22Progressivi: 18-29, 34-51, 59-79, 79-101De’ Longhi Treviso: Tessitori 5, Logan 19, Alviti 9, Saladini ne, Parks 13, Imbrò 7, Chillo 12, Uglietti 8, Severini 2, Piccin 2, Fotu 2, Cooke III. All. MenettiAssist: 17 (Logan 9) Rimbalzi: 29 (Parks 6) Tiro da 2: 18/32 - Tiro da 3: 12/33 - Tiri liberi: 7/9Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 13, Mclean 8, Bilan 15, Bucarelli 2, Devecchi, Evans 13, Magro, Pierre 20, Gentile, Vitali 19, Jerrells 11. All. PozzeccoAssist: 13 (Jerrells 5) Rimbalzi: 33 (Bilan e Mclean 7) Tiro da 2: 14/24 - Tiro da 3: 14/25 - Tiri liberi: 31/36