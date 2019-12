A Olbia aperti i due parcheggi alla radice dell'Isola Bianca per le festività e capodanno

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I due parcheggi alla radice dell’Isola Bianca resteranno aperti (e gratuiti) fino a Capodanno. «Questa iniziativa si aggiunge a quella relativa ai parcheggi gratuiti nei giorni precedenti al Natale, per agevolare lo shopping. Ricordiamo che anche martedì 31 dicembre non si pagheranno i parcheggi – afferma il sindaco Settimo Nizzi - .Stiamo facendo il possibile per rendere gli spostamenti più agevoli durante le feste. Consigliamo comunque di utilizzare meno possibile l’automobile la notte di Capodanno, quando nella nostra città si terrà il concerto della grande artista Elisa. Usufruire dei mezzi pubblici o del servizio navetta rende gli spostamenti più sicuri e permette di festeggiare con maggiore serenità».