Solo poche ore all'atteso concerto di Elisa a Olbia che domani salirà sul palco alle 22.30

La scaletta della serata prevede, a mezzanotte, gli auguri e il brindisi, accompagnati dallo spettacolo pirotecnico. A Seguire il DJ set.L’organizzazione è decisamente meticolosa per garantire il massimo divertimento in sicurezza e per agevolare gli spostamenti.«Per facilitare la logistica, abbiamo aperto i posteggi alla radice dell’Isola Bianca. – afferma il Sindaco Settimo Nizzi - .Tutti gli stalli presenti in città saranno gratuiti. Attivo inoltre il servizio di navette dalle ore 20:00 alle ore 02:00, dai capolinea Centro Commerciale Auchan (Piazzale Girardengo) e centro Commerciale Terranova, in direzione molo Brin e viceversa. Le navette si aggiungono al servizio di trasporto pubblico locale, che non subirà variazioni rispetto alla normale attività».«Per far sì che i nostri concittadini possano godersi al meglio la serata, abbiamo adottato tutte le necessarie misure affinché i festeggiamenti si svolgano in sicurezza e nel rispetto di tutti – prosegue Nizzi - .Abbiamo prorogato l’orario di diffusione della musica nella parte esterna dei locali fino alle 3.00 del 1 Gennaio; dopo tale orario la musica potrà essere diffusa esclusivamente all’interno. Un giusto compromesso tra chi vuole continuare la festa e chi desidera riposare. Abbiamo proibito porto, vendita e utilizzo su area pubblica di petardi e articoli pirici in genere. Le bevande da asporto dovranno essere vendute e consumate in bicchieri di carta o materiale compostabile, evitando quanto più possibile la plastica. Proibiti bicchieri e bottiglie di vetro e lattine, che hanno la potenzialità di trasformarsi in pericolosi oggetti contundenti, tanto più che, se abbandonati lungo le strade, offrono un’immagine degradante della nostra città».«Non resta che augurare buon divertimento a tutti i nostri concittadini e quanti hanno deciso di spostarsi nella nostra splendida città per festeggiare l’arrivo del 2020» conclude il sindaco.