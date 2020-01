Potenziata l'attività ambulatoriale del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale di Tempio

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. La Ats Assl Olbia potenzia l’attività ambulatoriale del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Tempio Pausania, garantendo alle donne un più ampio ventaglio di esami specialistici.Nel reparto al III piano dell’ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania dall’inizio dell’anno verranno garantiti nuovi esami specialistici:- Attività di Day Surgery (per effettuare Resettoscopie e altri piccoli interveti chirurgici), il primo e terzo martedi di ogni mese (dalle 8 alle 14), in regime di ricovero DS- Isteroscopia offyce, ogni giovedi (dalle 8 alle 14) (in regime di ricovero o ambulatoriale)- Ecografie morfologiche, 2 volte al mese (dalle 14 alle 20)- Ecografie Ginecologiche di II° livello, 2 volte al mese (dalle 14 alle 20)- Ambulatori di gravidanza a termine e a rischio- Ambulatorio Menopausa- Conferenza informativa per metodiche attenuazione stress e dolore da parto (una volta al mese), necessaria per poter richiedere l’epidurale- II° livello di trattamento delle lesioni cervico-vaginali (conizzazioni, biopsie, diatermo, etc)- Riabilitazione pavimento pelvico nel post-partum esteso a tutte le donne dei Distretti sanitari di Olbia e Tempio Pausania e La Maddalena (il sabato, dalle 11 alle 13)- Diagnostica prenatale con Test combinato (Traslucenza nucale e Bitest, etc)Per poter accedere alle nuove attività è sufficiente contattare il reparto, componendo i numeri di telefono 079 678 314 (dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 alle 14.00).Per accedere alle visite ginecologiche e ostetriche, le ecografie del I e III trimestre e le ecografie ginecologiche è invece necessario contattare il Centro Unico di Prenotazione (da cellulare i numeri 0789 53659 - 53692, oppure da rete fissa il numero verde gratuito 1533).“La Ats Assl Olbia, vicina alle esigenze delle donne, ha deciso, col supporto del personale sanitario, di potenziare le attività ambulatoriali e di ricovero ginecologico nel presidio tempiese, attivando una serie di esami specialistici, sia ambulatoriali che in day surgery, andando così ad offrire alle donne un servizio più ampio”, spiega il direttore della Assl di Olbia, Paolo Tauro.