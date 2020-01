Incidente di caccia ad Aggius, muore l’assessore comunale Andrea Altea

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Una passione che si è trasformata in tragedia. Un colpo di fucile, durante una battuta di caccia nelle campagne di Aggius, ha stroncato la vita di Andrea Altea, assessore al turismo del comune gallurese di 43 anni. L’episodio si è verificato stamane mentre l’uomo era impegnato in una battuta di caccia al cinghiale. Sulle cause e la dinamica dell’incidente stanno indagando i militari della compagnia carabinieri di Tempio Pausania, diretti del comandante Ilaria Campeggio. Profondo cordoglio della cittadinanza di Aggius dove Altea era molto conosciuto e stimato.