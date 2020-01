Scontro frontale tra due auto in viale Aldo Moro a Olbia, in azione i vigili del fuoco

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Scontro frontale nei pressi di viale Aldo Moro questa mattina a Olbia. Le tre persone rimaste ferite sono state trasportate in ospedale a Olbia. L’episodio si è verificato stamane intorno alle 10. La sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto richiesta di intervento per incidente stradale in via del Frassino, una traversa di viale Aldo Moro, dove due auto si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone che sono state soccorse e trasportate al pronto soccorso del Giovanni Paolo II. Sul posto è stata inviata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Olbia 7a che ha messo in sicurezza il veicolo e l’area.